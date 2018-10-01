МЭР в консервативном сценарии прогнозирует замедление темпов роста ВВП до 1% в 2019 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/.Минэкономразвития в консервативном сценарии прогнозирует замедление темпов роста ВВП до 1% в 2019 году с последующим их восстановлением к 2024 году до 3%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития, опубликованном на сайте министерства.

"Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на основании предположения о существенном замедлении темпов роста мировой экономики, прежде всего, в результате реализации сценария "жесткой посадки" китайской экономики", - отмечается в прогнозе. При этом федеральный бюджет строится исходя из базового сценария социально-экономического развития России.

Консервативный прогноз также предполагает ускорение инфляции в 2019 году до 4,6% с последующей стабилизацией на уровне 4%. Цены на нефть марки Urals в консервативном сценарии снизятся до $56 за баррель в 2019 году, $42,5 - в 2020 году, $43,3 - в 2021 году.

Более медленные темпы роста мировой экономики в консервативном сценарии обусловят снижение спроса на энергоресурсы и другие сырьевые товары, следствием чего станет снижение мировых цен на них. "Текущая конструкция макроэкономической политики обеспечивает возможность практически полной изоляции внутренних экономических параметров от колебаний цен на нефть. В то же время негативное воздействие на экономический рост в консервативном сценарии будет оказывать слабый внешний спрос на товары российского экспорта", - отмечает МЭР.

При этом прогнозируется, что в более жестких внешнеэкономических условиях будут достигнуты национальные цели развития российской экономики, в большей степени определяемые внутриэкономической ситуацией (естественный рост численности населения, повышение ожидаемой продолжительности жизни, рост реальных доходов граждан, снижение уровня бедности, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, ускорение технологического развития, ускоренное внедрение цифровых технологий).

"С учетом ожидаемого в этом сценарии замедления темпов роста мировой экономики темп роста ВВП России на уровне около 3% в год в 2022-2024 годах будет превышать среднемировые, однако может оказаться недостаточным для вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира. Одновременно медленный рост мировой экономики и низкие цены на большинство биржевых товаров формируют риски недостижения целевых показателей по несырьевому неэнергетическому экспорту", - добавляют в министерстве.

Прогноз по курсу рубля

Курс рубля в консервативном сценарии составит 65,7 руб. за $1 в среднем за 2019 году, 67,9 руб. - за 2020 год, 67,5 руб. - за 2021 год. Ведомство ожидает возвращения курса рубля к уровням 64-65 руб. за $1 в октябре-декабре 2018 года. "Вместе с тем фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает возвращения обменного курса рубля к уровням 64-65 руб. за $1 в октябре-декабре 2018 года (что соответствует среднегодовому значению 61,7 руб. за доллар", - говорится в документе.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что его ведомство считает 64 рубля за доллар фундаментальным значением курса национальной валюты и сохраняет такой прогноз на конец года. Он также напомнил, что во время Восточного экономического форума в начале сентября, когда курс доллара находился на отметке 70,5-71 рубль, говорил, что это был не лучший момент для покупки иностранной валюты, поскольку все фундаментальные факторы свидетельствовали об укреплении рубля в дальнейшем.

Рубль достиг минимума текущего года к доллару 10 сентября, опустившись до отметки 70,6 рубля за доллар впервые с марта 2016 года. На сегодняшний день рубль укрепился к доллару на 7%. 1 октября, по данным Мосбиржи, курс доллара опустился до 65,49 рубля. Курс евро за этот же период опустился к рублю на 7,3% - до 75,9 рубля.

Базовый сценарий

Базовый сценарий прогноза предполагает, что рост ВВП в 2019 году составит 1,3% после 1,8% в 2018 году. В 2020 году рост показателя должен составить 2% и установиться на уровне выше 3% в 2021-2024 годах. Инфляция в 2019 году в базовом варианте ускорится до 4,3%, в 2020 году снизится до 3,8% и установится на уровне 4% в последующие годы.

МЭР ожидает в базовом варианте средний курс рубля 63,9 руб. за доллар в 2019 году, 63,8 руб. за доллар в 2020 году и 64 руб. за доллар в 2021 году. В базовый сценарий закладывается постепенное снижение цен на нефть Urals до $63,4 за баррель в среднем за 2019 год, $59,7 за баррель в 2020 году и $57,9 за баррель в 2021 году.