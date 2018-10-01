ФАС считает преждевременным переход к широкой дискуссии о продаже пива ночью

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Решение о снятии ограничений по продаже пива и пивной продукции ночью требует широкой дискуссии, но пока к ней преждевременно переходить. Такое мнение ТАСС выразил начальник контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин.

"Решение о ночных продажах этой продукции требует также широкой дискуссии, но сейчас к ней преждевременно переходить", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг предлагает разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также в ларьках и киосках для поддержки единственного производителя алюминия в России - компании "Русал" Олега Дерипаски. "Русал" отрицает причастность к инициативе. Минпромторг сообщил, что получил от представителей торговой отрасли предложение о продаже пива в алюминиевых банках ночью, но соответствующий законопроект еще не разработан и не обсуждается с представителями других ведомств.

По словам Мишеловина, данный законопроект не поступал на рассмотрение ФАС России, и позиция ведомства относительного этого документа может быть сформирована исключительно после его изучения.

"Вместе с этим отмечу, что мы убеждены, что меры поддержки тех или иных производителей не должны носить запретительный характер для других участников рынка. Представители стекольной промышленности испытывают не меньшие сложности, чем производители алюминиевой или ПЭТ-тары, - отметил он. - Что касается организации продаж пива и пивной продукции в НТО (нестационарных торговых точках), мы неоднократно выступали за всесторонне обсуждение этого вопроса".

Запрет на продажу пива в нестационарных торговых точках, а также в ночное время действует в России с 2013 года.