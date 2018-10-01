Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель

ТАСС, 1 октября. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,54% и по состоянию на 18:29 мск составила $84,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $84 за баррель 10 ноября 2014 года.

На фоне укрепления котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился по состоянию на 18:45 мск на 0,3%, до 65,34 рубля, курс евро - на 0,66%, до 75,6 рубля за единицу европейской валюты.