Минфин: санкции на госдолг РФ будут нейтральны для рубля в долгосрочной перспективе

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Возможное введение санкций на российский госдолг не повлияет на рубль значительно, заявил замминистра финансов Владимир Колычев на Форуме Московской биржи в Нью-Йорке.
"В долгосрочной перспективе это [возможное введение санкций на госдолг] будет нейтрально", - заявил он. По его словам, курс рубля зависит, в том числе, от притока иностранного капитала: "В последние три-четыре года приток иностранных средств в российские госбумаги составлял в среднем $5 млрд ежегодно, что незначительно, чтобы влиять на курс".
Колычев добавил, что введение санкций против российского госдолга - это неблагоприятный сценарий для иностранных инвесторов, так как они лишатся доступа к инструменту с низким риском и относительно высокой доходностью.
В начале августа группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты Конгресса законопроект о новых антироссийских санкциях, в числе которых фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (касается только новых выпусков), а также запрет госбанкам РФ производить расчетные операции в долларах. Эти санкции Вашингтон может ввести уже в ноябре.
Власти США и ранее рассматривали такую возможность, однако в феврале 2018 года минфин США заявил, что этот шаг будет иметь негативные последствия не только для российского, но и для мирового финансового рынка и американских инвесторов.