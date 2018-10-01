Правительство утвердило правила предоставления субсидии на достройку объектов Urban Group

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правила предоставления в 2018 году субсидии на достройку жилых домов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group утверждены правительством РФ. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым 27 сентября, опубликовано в понедельник на портале правовой информации.

Согласно документу, правила определяют порядок и цели предоставления субсидии в 2018 году из федерального бюджета "в виде имущественного взноса РФ в имущество публично-правовой компании "Фонд защиты права граждан" - участников долевого строительства".

"Субсидия предоставляется для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов, застройщиками которых являются ООО "Ивастрой", ООО "Хайгейт", ООО "Ваш город", ООО "Экоквартал", АО "Континент проект" и на строительство которых привлекались средства граждан - участников долевого строительства... а также для погашения расходов... без использования специального банковского счета застройщика, в том числе понесенных Фондом до предоставления субсидии за счет собственных денежных средств в размере не более 100 млн рублей...", - отмечено в документе.

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никиты Стасишина, данные меры позволят возобновить строительство "проблемных" объектов и защитить права обманутых граждан. "В 2019 году из федерального бюджета и бюджета Московской области также планируется выделение средств на финансирование недостроев Urban Group. Кроме того, на субъект возложено финансирование возведения инфраструктуры проектов", - приводятся слова министра на сайте Минстроя.

Ранее правительство РФ выделило 3 млрд рублей из резервного фонда на предоставление субсидий Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства в 2018 году для завершения строительства объектов Urban Group, застройщиками которых являются ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково"), ООО "Хайгейт" (ЖК "Опалиха О3" и "Лесобережный"), ООО "Ваш город" (ЖК "Видный город"), ООО "Экоквартал" (ЖК "Митино О2"), АО "Континент проект" (ЖК "Солнечная система"), на строительство которых привлекались средства участников долевого строительства.

Как известно, согласно дорожной карте достройки объектов за счет федерального и регионального бюджетов, все дома Urban Group и объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, в зависимости от текущей стадии их строительной готовности. Первые четыре дома планируется ввести в декабре 2018 года, среди них один дом в ЖК "Видный город".