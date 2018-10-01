Глава Еврокомиссии предостерег Италию от провоцирования нового кризиса евро

ТАСС, 1 октября. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предупредил правительство Италии, что ей может угрожать новый финансовый кризис, подобный тому, который пережила в недавние годы Греция, если итальянское правительство будет нарушать ограничения бюджетного дефицита и объемов госдолга, определенные правилами еврозоны. Об этом Юнкер заявил в понедельник, выступая на форуме гражданского диалога Еврокомиссии в городе Фрайбург-им-Брайсгау (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

Юнкер заявил, что страны еврозоны не должны разрешить Италии нарушить согласованные ограничения объемов бюджетного дефицита и госдолга, поскольку ее примеру могут последовать другие государства и это станет концом евро. Он предостерег правительство Италии от принятия предложенного им проекта бюджета, который вызвал критику со стороны партнеров по зоне евро и обеспокоенность на финансовых рынках.

"Италия отдаляется от параметров бюджета, которые мы совместно согласовали на уровне ЕС, - приводит слова Юнкера агентство Reuters. - Я бы не хотел, чтобы мы, после того, как мы справились с греческим кризисом, в конце концов получили бы такой же кризис в Италии". "Одного кризиса было достаточно, одного кризиса хватит, и мы должны помешать Италии добиться особого отношения, потому что если оно будет предоставлено всем, это будет означать конец евро", - добавил глава Еврокомиссии.

27 сентября итальянский кабинет в составе "Движения "5 звезд" и партии "Лига" договорился об установлении соотношения дефицита бюджета и ВВП на уровне 2,4%. В документе говорится об отмене повышения НДС (ныне 22%), которое должно произойти в следующем году, а также о первом этапе введения единой шкалы налогообложения. По мнению специалистов, такое распределение государственных средств ведет к повышению государственного долга и стоимости его обслуживания.

28 сентября финансовые рынки негативно отреагировали на обнародованный проект бюджета Италии. Спред (величина, указывающая на разницу доходности по гособлигациям Италии и Германии и определяющая процентный уровень по обслуживанию долга) достиг 270 пунктов, преодолев психологический барьер в 3 процентных пункта.

В 2010-2014 годах Греция пережила долговой кризис, в результате которого страна потеряла четверть своего национального богатства, выросли безработица и бедность. Причиной этого стали высокие показатели бюджетного дефицита и государственного долга, спровоцировавшие повышение стоимости заимствования на рынках капитала, что сделало невозможным для правительства рефинансирование долга. В результате правительство Греции было вынуждено принять помощь иностранных кредиторов, условием предоставления которой было сокращение бюджетных расходов, повышение налогов, снижение пенсий и зарплат.