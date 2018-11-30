Главы Минэнерго России и Саудовской Аравии провели встречу на полях G20

ТАСС, 30 ноября. Министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех провели встречу на полях саммита Группы двадцати (G20) в Аргентине. Об этом сообщает Минэнерго России в Twitter. Подробности пока не раскрываются.

В интервью ТАСС Новак говорил, что Минэнерго пока окончательно не выработало свою позицию по возможности сокращения добычи нефти в 2019 году в рамках Венского соглашения. Ранее он замечал, что решение будет зависеть в том числе от прогноза баланса спроса и предложения в первом - втором кварталах 2019 года.

Агентство Reuters на этой неделе сообщало со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещании главы Минэнерго РФ с топ-менеджерами российских нефтяных компаний, что Россия может согласиться на сокращение добычи нефти в 2019 году в рамках соглашения ОПЕК+, однако все еще обсуждает с Саудовской Аравией возможные сроки и объемы. Ключевой вопрос - как быстро и на сколько. При этом большинство участников совещания согласились с тем, что сокращение добычи должно происходить постепенно, как и в прошлый раз, а не немедленно.

Россия и Саудовская Аравия с октября обсуждают возможность сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году и готова снизить экспорт с декабря. Россия в ноябре также снизила добычу, но о готовности к сокращению пока не заявляла.

Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров ОПЕК+ в Вене 6-7 декабря.