Reuters: представитель Китая заявил о прогрессе на торговых переговорах с США

ТАСС, 1 декабря. Стороны достигают прогресса на переговорах между Китаем и США об урегулировании торговых споров, хотя между ними и сохраняются разногласия. С такой оценкой выступил входящий в состав делегации КНР на саммите Группы двадцати в аргентинском Буэнос-Айресе генеральный директор департамента международных экономических вопросов МИД КНР Ван Сяолун, передает агентство Reuters.

"Консенсус неуклонно усиливается", - сказал Ван Сяолун, оценивая ход торговых переговоров между китайской и американской делегациями, которые возглавляют председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп. "Разногласия тоже существуют", - добавил китайский дипломат.

Ранее в пятницу президент Трамп заявил на саммите в Буэнос-Айресе, что видит хорошие признаки удачи на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и заключения такой сделки, которая бы урегулировала нынешний торговый спор между двумя странами.

В четверг американский лидер отмечал, что, хотя Вашингтон и Пекин близки к заключению соглашения по торговле, но и нынешнее положение дел, предусматривающее сохранение и наращивание таможенных пошлин в отношении китайского импорта, устраивает американскую сторону.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были приостановлены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.