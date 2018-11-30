Росавиация в связи с землетрясением на Аляске разрешила менять маршруты транзитных рейсов

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. Росавиация в связи с землетрясением на Аляске разрешила иностранным авиакомпаниям, следующим через Россию в Анкоридж, менять маршрут и садится в других аэропортах США и Канады. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

"В связи с тем, что аэропорт Анкориджа работает в условиях чрезвычайной ситуации, экипажи иностранных воздушных судов вынуждены совершать посадки в других аэропортах США и Канады, о чем запрашивают разрешения у российских авиавластей. Федеральное агентство воздушного транспорта по согласованию с МИД России, следуя принципам безусловного приоритета безопасности международной аэронавигации, приняло решение и дало соответствующее распоряжение ФГУП ГК ОРВД оперативно и безотлагательно рассматривать и одобрять запросы иностранных экипажей, находящихся в воздушном пространстве России, на изменение аэропорта назначения", - говорится в сообщении Росавиации.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что международный аэропорт Анкориджа закрыт после землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего в пятницу в штате Аляска. Землетрясение произошло в пятницу в 08:29 по времени Аляски (20:29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. За основным толчком последовало еще несколько афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 5,8. Данных о возможных жертвах и серьезно пострадавших к настоящему моменту не поступало.

"Через РФ проходят воздушные трассы, связывающие страны юго-восточной Азии с североамериканским континентом. В соответствии с действующими международными договорённостями, любое изменение промежуточного или конечного пункта назначения должно быть согласовано со службами обслуживания воздушного движения РФ до начала выполнения рейса", - объяснили в агентстве.

Ежесуточно через небо Российской Федерации транзитом в Анкоридж выполняют полёты от 50 до 60 иностранных пассажирских и грузовых воздушных судов.