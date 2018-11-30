Си Цзиньпин пригласил Путина принять участие в саммите "Один пояс, один путь" в КНР

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина принять участие во втором саммите "Один пояс, один путь" в конце апреля 2019 года в КНР.

"Я приглашаю вас принять участие во втором саммите "Один пояс, один путь" в конце апреля будущего года. У нас будет очень много встреч в будущем году. Уверен, что совместные тесные контакты выведут китайско-российские отношения на новый уровень", - сказал он на встрече с Путиным.

Инициатива китайского руководства "Один пояс, один путь" объединяет проекты "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века", выдвинутые в сентябре 2013 года. Она предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах (уже подписано более 40 документов), вдоль которых будут выстраиваться "экономические коридоры развития".

Первый форум "Один пояс, один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года. В нем приняли участие 29 глав государств и правительств, а также руководители крупных международных организаций.