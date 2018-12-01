Фондовые биржи в США не будут работать 5 декабря в связи со смертью Буша-старшего

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Нью-Йоркская фондовая биржа и американская электронная биржа Nasdaq не будут проводить торги в среду, 5 декабря, в день траура в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша - старшего. Об этом сообщили в субботу официальные представители торговых площадок.

Как заявила президент Нью-Йоркской фондовой биржи Стейси Каннингэм, в понедельник, 3 декабря, на торговой площадке будет объявлена минута молчания. В среду не будут работать также чикагское подразделение биржи. В заявлении на сайте Nasdaq также отмечается, что в понедельник на ней объявят минуту молчания в начале торговой сессии.

41-й президент США Джордж Буш - старший скончался в пятницу на 95-м году жизни. На президентском посту он провел семь встреч на высшем уровне с руководителями СССР и России - Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Их результатом стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Он оставил после себя пять детей, 17 внуков, восемь правнуков. В последние годы экс-глава государства страдал болезнью Паркинсона, был вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Жена Буша-старшего Барбара Пирс умерла ранее в этом году. Его сын - Джордж Буш - младший - был 43-м президентом США, второй сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.

Как сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, действующий американский лидер Дональд Трамп объявит в США траур 5 декабря по случаю кончины Буша-старшего.