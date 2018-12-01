Президент Аргентины ждет хороших новостей по итогам встречи с Путиным

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Аргентины рассчитывают, что встреча президента страны Маурисио Макри с его российским коллегой Владимиром Путиным откроет для республики новые возможности в сфере торговли и экономики.

"Нас еще ждут встречи с Россией сегодня вечером и с Китаем завтра. Мы ждем от них новых хороших новостей в плане создания возможностей для экспорта", - заявил в субботу на пресс-конференции аргентинский лидер.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по итогам встречи Макри и Путина запланировано подписание ряда российско-аргентинских межправительственных и межведомственных документов, а также коммерческих контрактов.