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Саммит G20 в Аргентине

Президент Аргентины ждет хороших новостей по итогам встречи с Путиным

Маурисио Макри считает, что переговоры с российским лидером откроют для республики новые возможности в сфере торговли и экономики

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Аргентины рассчитывают, что встреча президента страны Маурисио Макри с его российским коллегой Владимиром Путиным откроет для республики новые возможности в сфере торговли и экономики.

"Нас еще ждут встречи с Россией сегодня вечером и с Китаем завтра. Мы ждем от них новых хороших новостей в плане создания возможностей для экспорта", - заявил в субботу на пресс-конференции аргентинский лидер.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по итогам встречи Макри и Путина запланировано подписание ряда российско-аргентинских межправительственных и межведомственных документов, а также коммерческих контрактов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАргентинаРоссияКитайУшаков, Юрий ВикторовичМакри, МаурисиоСаммит G20 в Аргентине
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