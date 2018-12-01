Трамп заявил, что его личные отношения с Си Цзиньпином помогут заключению торговой сделки

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его личные отношения с председателем КНР Си Цзиньпином помогут странам заключить новое торговое соглашение. С таким заявлением глава Белого дома выступил в начале встречи с китайским лидером на полях G20 в Аргентине.

"Отношения, которые у меня сложились с Си Цзиньпином, очень особенные. Я думаю, что это основная причина, по которой мы, скорее всего, достигнем чего-то хорошего для Китая и США", - сказал Трамп в начале встречи американской и китайской сторон.

Перед началом встречи Трамп поблагодарил китайского лидера за соболезнования в связи со смертью 41-го президента США Джорджа Буша - старшего.

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25%-ной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.