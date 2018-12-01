Новак: Россия и ОПЕК+ согласуют параметры сделки по регулированию добычи до 5 декабря

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 декабря. /ТАСС/. Россия и ОПЕК+ продолжат согласовывать параметры будущей сделки до заседания министерского мониторингового комитета в Вене, который пройдет 5 декабря, сказал журналистам министр энергетики Александр Новак.

"Мы как раз сейчас хотим до JMMC [министерского мониторингового комитета], до Вены согласовать подходы", - сказал он, отвечая на вопрос, достигнута ли принципиальная договоренность о сокращении добычи между Россией и Саудовской Аравией.

"Параметры еще будут согласовываться. До JMMC. Я сейчас не буду говорить, потому что у нас еще будут в этом плане переговоры", - заключил он. Министр не ответил на вопрос о том, есть у России и Саудовской Аравии единая позиция по этому вопросу.

В субботу на полях саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, обсуждался в том числе вопрос о том, как регулировать добычу в 2019 году.

Путин на пресс-конференции сказал журналистам, что "достигнута договоренность о продлении сотрудничества", но по объемам точка не поставлена.

Ожидания рынка

Многие наблюдатели ожидали, что лидеры двух стран, которые играют ключевую роль в Венском соглашении, известном как ОПЕК+, достигнут принципиальной договоренности о сокращении добычи. Такую идею изначально выдвинула Саудовская Аравия. Опасения королевства связаны с тем, что в 2019 году может повториться переизбыток предложения по сценарию 2014 года на фоне слабеющего спроса на нефть и рекордного роста предложения сланцевой нефти из США.

Кроме того, ожидавшиеся рынком санкции против Ирана по факту оказались не такими жесткими, как обещалось: Ирану разрешено продолжить поставки своим крупнейшим покупателям - Индии и Китаю. Все эти факторы могут привести к дисбалансу спроса и предложения, особенно на фоне того, что Саудовская Аравия и Россия сами наращивали добычу с лета интенсивными темпами.

Итоговое решение о том, какой будет добыча альянса в 2019 году, министры будут принимать на встрече в Вене 5-7 декабря.