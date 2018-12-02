Россия увеличила экспорт СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона на 29,2%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в период с января по ноябрь 2018 года вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,6 млрд куб. м. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В ноябре экспорт СПГ сократился на 28,2% - до 1,3 млрд куб. м.

В настоящее время в России работают два завода по производству СПГ: первый в России проект "Сахалин-2", оператором которого является Sakhalin Energy, и запущенный в декабре 2017 года "Ямал СПГ" компании "Новатэк". По оценке министра энергетики РФ Александра Новака, страна может увеличить долю на рынке СПГ с нынешних 4% до 15-20% к 2035 году.

Основная ресурсная база СПГ находится на севере - на полуостровах Ямал и Гыдан, где запасы превышают 38 трлн куб. м газа. Новак отмечал, что поставки с СПГ-проектов не будут происходить в ущерб поставкам трубопроводного газа.

Экспорт нефти

Экспорт нефти из России в ноябре 2018 года увеличился по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 4,1% и достиг 21,67 млн т. С начала года экспорт снизился на 0,8% - до 234,5 млн т.

Экспорт в дальнее зарубежье в ноябре вырос на 4,7% - до 20,17 млн т. Поставки российской нефти в ближнее зарубежье снизились на 3,6% - до 1,5 млн т. Транзит сократился на 32,9% - до 1,2 млн т (с начала года - на 5,5%, до 16,9 млн т).

На внутренний рынок в ноябре поставлено 23,9 млн т нефти, что на 0,8% меньше, чем годом ранее. С начала года поставки нефти на внутренний рынок увеличились на 1,7% - до 265,8 млн т.

Добыча нефти

Добыча нефти и газового конденсата в России в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 3,9% - до 46,53 млн т.

С начала года добыча выросла на 1,4% - до 507,4 млн т.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности, "Роснефть" в ноябре увеличила добычу нефти на 5,6% - до 18,26 млн т (с начала года на 2,4% до 197,5 млн т). Добыча "Лукойла" в ноябре выросла на 1,1% - до 6,8 млн т (с начала года 75,3 млн т). "Сургутнефтегаз" в ноябре добыл 5 млн т, с начала года - 55,62 млн т. "Газпром нефть" в ноябре нарастила добычу нефти на 1,2% - до 4,87 млн т, с начала года этот показатель снизился на 0,1% - до 55,1 млн т.

Добыча "Татнефти" с начала года составила 26,86 млн т (рост на 1,4%), "Новатэка" - 10,76 млн т (рост на 1,3%).

Операторы СРП (соглашение о разделе продукции) нарастили добычу с начала года на 13,3% - до 12,63 млн т.

Производство бензина

По данным ЦДУ ТЭК, производство бензина в РФ в январе-ноябре 2018 года сократилось на 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 35,6 млн т, но в ноябре было произведено 3,3 млн т бензина, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

Дизельного топлива в январе-ноябре произведено 70,4 млн т, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, топочного мазута - 43,4 млн т (снижение на 6,7%), прочих нефтепродуктов - 11,8 млн т (рост на 11,8%).

В целом, за 11 месяцев переработка нефти в России выросла 2,6%, до 262 млн т, в ноябре - на 1,3% - до 23,7 млн т.

Добыча угля

Добыча угля в России в ноябре 2018 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 8,5% - до 38,4 млн т, экспорт вырос на 5,8% - до 15,6 млн т.

Поставки российского угля на внутренний рынок сократились на 5% - до 16,1 млн т. При этом в ноябре 2018 года отмечено падение импорта угля на 7,6% - до 2 млн т.

Добыча крупнейших угольных компаний за отчетный период составила: СУЭК - 9,7 млн т (+0,8%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 3,7 млн т (-1%), ХК "СДС-Уголь" - 1,88 млн т (+1,3%), компания "Востсибуголь" - 1,53 млн т (+11%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 560 тыс. т (+5,6%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 600 тыс. т (+4,7%).

Распадская угольная компания на площадке в Новокузнецке сократила добычу на 36,7% по сравнению с ноябрем 2017 года, до 561,5 тыс. т, на площадке в Междуреченске - увеличила на 60,6%, до 1,5 млн т.

Выработка и потребление электроэнергии

Выработка электроэнергии в России за январь-ноябрь 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 1,3%, до 982,9 млрд кВт/ч.

В ноябре выработка электроэнергии выросла в сравнении с ноябрем 2017 года на 2,4%, до 97,5 млрд кВт/ч.

Выработка электроэнергии в Единой энергетической системе России за 11 месяцев возросла на 1,3% в сравнении с показателями января-ноября 2017 года - до 964,3 млрд кВт/ч, в ноябре этого года выросла на 2,4%, составив 95,6 млрд кВт/ч.

Потребление электроэнергии в январе-ноябре этого года выросло на 1,3% и достигло 969,3 млрд кВт/ч, при этом в ноябре объемы потребления выросли на 1,6%, до 95,7 млрд кВт/ч.

Производство тепловой энергии в январе-ноябре 2018 года уменьшилось на 2,79% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 402,4 млн Гкал, в ноябре показатель снизился на 8,7%, до 50,8 млн Гкал.

Экспорт электроэнергии

Россия в январе-ноябре 2018 года снизила экспорт электроэнергии на 4,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 17,9 млрд кВт/ч, в ноябре экспорт электроэнергии вырос на 16% - до 1,9 млрд кВт/ч.

При этом снижение экспорта электроэнергии в страны СНГ с начала года составило 44,7% (до 3,7 млрд кВт/ч), в ноябре этот показатель снизился на 21,4% - до 0,5 млрд кВт/ч.

Импорт электроэнергии с начала года снизился на 24,1% - до 4,2 млрд кВт/ч, в ноябре этот показатель снизился на 88,1% - до 0,1 млрд кВт/ч.