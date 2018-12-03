Трамп заявил, что Китай согласился сократить пошлины на импорт американских автомобилей

ТАСС, 3 декабря. Власти Китая согласились сократить и снять пошлины на ввоз в страну автомобилей американского производства. Об этом в воскресенье американский президент Дональд Трамп написал в Twitter .

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"Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. На данный момент размер пошлин составляет 40%", - написал президент.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%.