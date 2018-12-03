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"Ведомости": правительство усилит контроль за системой маркировки товаров

Отмечается, что концепция Минпромторга также предусматривает обязанность Центра развития перспективных технологий обеспечить бизнесу недискриминационный доступ к обезличенным данным
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская система маркировки товаров получит статус государственной информационной системы (ГИС), правила эксплуатации которой определит правительство. Об этом пишет сегодня газета "Ведомости", ознакомившаяся с разработанной Минпромторгом концепцией развития системы.

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В настоящее время в России в нескольких отраслях идут добровольные эксперименты по маркировке товаров, оператором которых выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Регламент работы новой ГИС еще предстоит определить оператору с правительством", - отмечается в публикации.

В концепции также предусмотрена обязанность ЦРПТ обеспечить бизнесу недискриминационный доступ к обезличенным данным. Условия предоставления этого доступа также определит кабмин.

В качестве критериев по выбору товаров для маркировки предполагается учитывать размер рынка, экспертные оценки доли незаконного оборота, структуру возможных затрат бизнеса на маркировку, стоимость товаров, долю импорта, а также мелкого бизнеса, пишут "Ведомости".

Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров создается на базе ЦРПТ. Завершить процесс создания планируется к 2024 году. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, ЦРПТ со временем начнет маркировку всех товарных групп.

Теги
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