"Ведомости": правительство усилит контроль за системой маркировки товаров

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская система маркировки товаров получит статус государственной информационной системы (ГИС), правила эксплуатации которой определит правительство. Об этом пишет сегодня газета " Ведомости ", ознакомившаяся с разработанной Минпромторгом концепцией развития системы.

В настоящее время в России в нескольких отраслях идут добровольные эксперименты по маркировке товаров, оператором которых выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Регламент работы новой ГИС еще предстоит определить оператору с правительством", - отмечается в публикации.

В концепции также предусмотрена обязанность ЦРПТ обеспечить бизнесу недискриминационный доступ к обезличенным данным. Условия предоставления этого доступа также определит кабмин.

В качестве критериев по выбору товаров для маркировки предполагается учитывать размер рынка, экспертные оценки доли незаконного оборота, структуру возможных затрат бизнеса на маркировку, стоимость товаров, долю импорта, а также мелкого бизнеса, пишут "Ведомости".

Единая национальная система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров создается на базе ЦРПТ. Завершить процесс создания планируется к 2024 году. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, ЦРПТ со временем начнет маркировку всех товарных групп.