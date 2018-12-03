Катар намерен покинуть ОПЕК

ТАСС, 3 декабря. Катар намерен покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции в Дохе госминистр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби. Его высказывания приводятся на официальной странице в Twitter государственной нефтяной компании страны Qatar Petroleum.

"Катар решил выйти из членства в ОПЕК с января 2019 года", - заявил глава ведомства. Он также добавил, что руководство ОПЕК было уведомлено об этом в понедельник утром. По его словам, решение о выходе из ОПЕК отражает желание Катара сконцентрировать свои усилия на планах увеличения добычи природного газа с 77 млн т сжиженного газа в год до 110 млн т в предстоящие годы.

"Осуществление нашей амбициозной стратегии роста, безусловно, требует сконцентрированных усилий и целенаправленного стремления к сохранению и усилению позиций Катара как ведущего производителя природного газа", - заявил аль-Кааби. "Катар горд своей международной ролью на передовом крае производителей пригородного газа и в качестве крупнейшего экспортера сжиженного природного газа - самого чистого ископаемого топлива, что сделало экономику Катара сильной и устойчивой", - сказал аль-Кааби.