В ЦБ РФ заявили, что "дыра" в капитале Инкаробанка составила 2,77 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) Инкаробанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 2,77 млрд рублей, говорится в материалах регулятора.

В частности, оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют около 146,4 млн рублей. В то же время обязательства банка достигают 2,92 млрд рублей.

Банк России отозвал лицензию Инкаробанка 31 октября 2018 года из-за сомнительного качества кредитного портфеля. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 октября кредитная организация занимала 340-е место в банковской системе России.