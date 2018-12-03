Путин обсудит с главой Минсельхоза развитие аграрного сектора

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым развитие сельского хозяйства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня состоится его [Путина] встреча с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, - отметил он. - Сегодня президент будет заниматься вопросами селян".

Песков добавил, что в первой половине недели глава государства продолжит работать в Москве. На понедельник у него, в частности, запланирован ряд встреч и совещаний, которые будут носить непубличный характер.