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Путин обсудит с главой Минсельхоза развитие аграрного сектора

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в первой половине недели глава государства продолжит работать в Москве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в понедельник с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым развитие сельского хозяйства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня состоится его [Путина] встреча с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, - отметил он. - Сегодня президент будет заниматься вопросами селян".

Песков добавил, что в первой половине недели глава государства продолжит работать в Москве. На понедельник у него, в частности, запланирован ряд встреч и совещаний, которые будут носить непубличный характер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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