Эксперт: выход Катара из ОПЕК осложнит принятие решения на встрече в Вене

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Выход Катара из состава ОПЕК может затруднить принятие решения об объемах добычи картеля на встрече 6 декабря в Вене, однако, вероятнее всего, страны договорятся о сокращении производства нефти. Такое мнение ТАСС высказал директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Теперь достичь компромисса на встрече будет сложнее, однако простановка членства Катара не так криминальна с точки зрения объемов - страна производит менее 2% объема нефти, добываемой странами ОПЕК", - отметил он.

По мнению Fitch, Саудовская Аравия и Россия направят все усилия, чтобы сохранить механизм ОПЕК+, "поэтому организации и сделке вряд ли что-то угрожает". "Мы по- прежнему считаем более вероятными, что картель примет решение о небольшом снижении добычи относительно текущего уровня - это позволит снизить текущий профицит на рынке и стабилизирует цены", - резюмировал Маринченко.