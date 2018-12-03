Комитет Госдумы одобрил освобождение топлива для буровых установок от вывозных пошлин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий освобождение от вывозных таможенных пошлин топлива, масел, смазочных материалов, которые вывозятся из РФ для обеспечения деятельности судов и буровых установок. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Как подчеркнула замглавы Минэнерго Анастасия Бондаренко, речь идет об установках, которые используются в исключительной экономической зоне РФ, на континентальном шельфе и в российском секторе дна Каспийского моря для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья, а также для обеспечения снабжения аварийно-спасательных судов.

Это освобождение будет действовать только при предоставлении письменного обязательства по целевому использованию вывозимых товаров, порядок предоставления такого обязательства и порядок определения целевого использования предполагается определять актом правительства.

Принятие законопроекта в настоящее время не повлечет значительных выпадающих доходов федерального бюджета, говорится в пояснительной записке. "Вместе с тем, принимая во внимания необходимость увеличения добычи углеводородного сырья на шельфе, объемы работ, проводимых там, могут существенно возрасти уже к 2030 году. В 2019 году лицензионными обязательствами и планами недропользователей предусмотрено бурение разведочных скважин на 10 лицензионных участках: 7 в Карском море - Ленинградский, Скуратовский, Крузенштернский (ПАО "Газпром"), Персеевкий, Федынский, Западно-Приновоземельский, Южно-Русский ЛУ (ПАО НК "Роснефть"), 3 в Баренцевом море (вкл. Печерское) - Лудловский ЛУ, Ледовый ЛУ (ПАО "Газпром"), Восточно-Приновоземельский ЛУ (ПАО НК "Роснефть")", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

С учетом выполнения 100% запланированных работ без учета изменения логистической схемы экспортная пошлина на судовое топливо в 2019 году для этих проектов может составить 150 тыс. т. Экспортная пошлина для такого объема топлива оценивается в 394,9 млн руб. В случае увеличения количества работающих добычных платформ до 3 шт. (Приразломное месторождение и Долгинское месторождение) объем требуемого судового топлива может возрасти до 66 тыс. т в год. При этом экспортная пошлина для такого объема в ценах 2018 года составит 173,7 млн руб. Однако, учитывая незначительную удаленность платформ друг от друга, также можно значительно сократить издержки за счет оптимизации логистической схемы, указывается в материалах кабмина.