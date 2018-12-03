Портфель зарубежных заказов группы ASE Росатома по итогам года может снизиться на 15%

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - ASE - прогнозирует объем портфеля зарубежных заказов по итогам этого года на уровне $76,9 млрд. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ASE.

С учетом того, что объем зарубежных заказов инжинирингового дивизиона Росатома на 10 лет вперед по итогам 2017 года составлял $90,8 млрд, в этом году портфель заказов дивизиона может снизиться на 15%.

В пресс-службе ASE журналистам пояснили, что прогнозируемое снижение портфеля заказов связано с перераспределением проектов между подразделениями Росатома и сдачей ряда энергоблоков как внутри страны, так и за рубежом.

"Мы реализуем проекты в 23 странах. Примерно 30 энергоблоков сейчас находятся в активной фазе - либо проектирование, либо само строительство", - сообщил вице-президент по капитальному строительству ИК "АСЭ" Николай Виханский в рамках круглого стола на Международном форуме поставщиков атомной отрасли "Атомекс-2018".

Группа компаний ASE (инжиниринговый дивизион Росатома) создана путем объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК "АСЭ", АО "Атомстройэкспорт", АО "Атомэнергопроект" и АО "Атомпроект". Является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, занимая 31% глобального рынка сооружения АЭС. Реализует проекты по проектированию и сооружению АЭС большой мощности, объектов по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, объектов теплоэнергетики и др.