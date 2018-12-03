МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Два новых региона Дальневосточного федерального округа (ДФО) - Бурятия и Забайкалье - к 16 декабря представят свои наработки по внедрению преференций на своих территориях. Об этом сообщил в понедельник журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Президент РФ Владимир Путин 4 ноября подписал указ о передаче указанных регионов из Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Теперь ДФО объединяет 11 регионов - Бурятию, Якутию; Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края; Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, а также Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ. Правительству РФ поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом.

"Мы совместно с губернаторами и их территориальными командами договорились и выпустили приказ по министерству (Минвостокразвитию), что до 16 декабря рабочие группы разрабатывают на территориях и собирают все вопросы, связанные с тем, как преференции, которые уже работают на Дальнем Востоке, могут быть использованы в этих двух "новых" регионах <...> Наша задача, чтобы те функции, которые уже нашли применение в развитии регионов на Дальнем Востоке, могли использоваться в границах этих двух субъектов", - сказал Козлов на открытии ярмарки Дней Дальнего Востока в Москве.

По словам министра, во время состоявшейся на прошлой неделе поездки в Забайкалье и Бурятию, федеральным чиновникам удалось собрать информацию о проблемах, потребностях и перспективных проектах "новых" регионов. "Есть договоренность с Юрием Петровичем Трутневым (полномочный представитель президента в ДФО, вице-премьер) о том, что в декабре мы с губернаторскими командами уже здесь, в московских кабинетах, проведем ряд встреч с коллегами из других министерств по важным приоритетным вопросам, которые касаются развития этих двух регионов", - добавил он.

На территории ДФО действуют налоговые и административные преференции территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, в том числе субсидии на создание инфраструктуры, предоставление налоговых льгот при создании новых производств, режим свободной таможенной зоны, выделение земли под строительство и другие.

Дни Дальнего Востока в Москве проходят в этом году с 3 по 15 декабря. В первую неделю состоится Дальневосточная ярмарка на Тверской площади, затем пройдет фестиваль, который станет местом встречи молодых специалистов с работодателями из ДФО. В рамках деловой программы мероприятия запланированы выступления популярных спикеров на темы ведения бизнеса, урбанистики, медиа и волонтерства.