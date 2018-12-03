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Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Германии

Андрей Соболев сменил на этом посту ушедшего на пенсию Юрия Стеценко

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Андрея Соболева торговым представителем России в Германии. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Соболева Андрея Олеговича Торговым представителем Российской Федерации в Федеративной Республике Германия", - говорится в документе. Другим распоряжением от должности торгпреда РФ в ФРГ в связи с выходом на пенсию был освобожден Юрий Стеценко, занимавший этот пост с 2015 года.

По данным из открытых источников, Андрей Соболев ранее занимал должность замдиректора одного из департаментов Минэкономразвития РФ.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичГерманияРоссия
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