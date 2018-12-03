Bloomberg: Россия может сократить добычу нефти не более чем на 150 тыс. баррелей в cутки

ТАСС, 3 декабря. Россия в рамках реализации соглашения ОПЕК+ согласна сократить добычу нефти не более чем на 150 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, "Саудовская Аравия и Россия расходятся в распределении сокращений", в частности, Саудовская Аравия "хочет более равномерно распределить сокращение добычи".

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя прошедшую на полях G20 встречу с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщал, что Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+ по контролю за добычей нефти, открытым остается вопрос по поводу объемов добычи.

Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, принимавшие участие в совещании главы Минэнерго РФ с топ-менеджерами российских нефтяных компаний, что Россия может согласиться на сокращение добычи нефти в 2019 году в рамках соглашения ОПЕК+, однако все еще обсуждает с Саудовской Аравией возможные сроки и объемы. Ключевой вопрос - как быстро и на сколько. При этом большинство участников совещания согласились с тем, что сокращение добычи должно происходить постепенно, как и в прошлый раз, а не немедленно.

Россия и Саудовская Аравия с октября обсуждают возможность сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+. Так, Саудовская Аравия предлагала сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки в 2019 году и готова снизить экспорт с декабря. Россия в ноябре также снизила добычу, но о готовности к сокращению пока не заявляла.

Решение о политике в нефтедобыче на 2019 год может быть принято на встрече министров ОПЕК+ в Вене 6-7 декабря.