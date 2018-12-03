ЦБ заподозрил Московский вексельный банк в преднамеренном банкротстве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ выявил в Московском вексельном банке операции, направленные на преднамеренное банкротство путем приобретения низколиквидных ценных бумаг, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отозвал лицензию у банка с 17 августа в связи с тем, что на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного качества. Объективное отражение их стоимости по требованию регулятора выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) Московского вексельного банка составил 274,4 млн рублей.

26 ноября Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом.

По данным ЦБ, на 1 августа Московский вексельный банк занимал 419-е место по величине активов в банковской системе РФ.