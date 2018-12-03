Мосбиржа запустила торги иеной

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московская биржа 3 декабря начала торги валютной парой "японская иена - российский рубль", говорится в пресс-релизе биржи.

"В первый день торгов сделки с иеной заключили 10 банков, особую активность проявили банки Урала, Сибири и Дальнего Востока (Банк "Итуруп", Банк "Левобережный", Камчаткомагпромбанк, КБ "Кольцо Урала", АКБ "Приморье", Примсоцбанк, ЗАО "СБЦ"), обслуживающие участников внешнеторгового оборота с Японией", - говорится в релизе.

Также биржа запустила торги парами "доллар США - швейцарский франк", "доллар США - китайский юань", "доллар США - казахстанский тенге" и "доллар США - турецкая лира".

Расширение продуктовой линейки предоставляет участникам дополнительные возможности по диверсификации валютных операций и будет способствовать увеличению ликвидности биржевого валютного рынка.

В настоящее время на валютном рынке Московской биржи также проходят торги по парам "доллар США - российский рубль", "евро - российский рубль", "китайский юань - российский рубль", "евро - доллар США", "гонконгский доллар - российский рубль", "фунт стерлингов - российский рубль", "швейцарский франк - российский рубль", "турецкая лира - российский рубль", "белорусский рубль - российский рубль", "казахстанский тенге - российский рубль".

За 11 месяцев 2018 года объем торгов на валютном рынке составил 322 трлн рублей, в том числе инструментами спот - 80 трлн рублей, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года.