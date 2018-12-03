Forbes назвал семилетнего мальчика самым высокооплачиваемым блогером на YouTube

ТАСС, 3 декабря. Семилетний американец возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на видеохостинге YouTube по версии журнала Forbes. Список опубликован в понедельник на сайте издания.

Семилетний Райан с помощью своих родителей ведет канал Ryan ToysReview, число подписчиков которого достигло 17,3 млн человек, а количество просмотров роликов за год составило около 26 млрд раз. В видеоэпизодах маленький блогер, которого снимают на камеру родители, играет в свои игрушки и рассказывает впечатления о них. По оценке журнала, канал принес владельцам $22 млн за год.

Forbes отмечает, что его аналитики рассматривали доходы до налогообложения с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года. Расходы на агентов, менеджеров и юристов не учитывались.

Второе место в рейтинге занял 21-летний актер и блогер Джейк Пол из Лос-Анджелеса, число подписчиков которого достигло 17,6 млн. За рассматриваемый период за счет своего канала он заработал $21,5 млн. На третью строчку журнал поставил канал Dude Perfect о спортивных трюках в комедийном жанре, который ведут пятеро молодых людей. С числом постоянных зрителей в 36,9 млн человек за год он принес создателям $20 млн.