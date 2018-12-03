Источник: техкомитет ОПЕК+ не вынес рекомендаций по объемам сокращения добычи

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло в понедельник в Вене, не вынес рекомендации министерскому комитету о том, насколько надо сократить добычу нефти, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

"Рекомендаций никаких не дано, только статистика", - сказал он.

Заседание министерского мониторингового комитета состоится в среду. В его состав входят шесть стран, руководят работой Россия и Саудовская Аравия.

Собеседник агентства также отметил, что Россия и Саудовская Аравия еще не пришли к консенсусу по поводу объемов сокращения.

Обе страны играют ключевую роль в соглашении ОПЕК+ и в первом раунде сокращения в 2017 году взяли на себя самые большие квоты по снижению добычи. В середине лета им пришлось кардинально развернуть курс, чтобы нарастить добычу, дабы не допустить дефицита на рынке из-за падения добычи нефти в Иране и Венесуэле. После того, как добыча в этих странах росла на протяжении полугода, замаячил новый профицит предложения. Теперь ОПЕК+ обсуждает необходимость нового сокращения. Но те объемы, которые предлагает Саудовская Аравия - не менее 1 млн баррелей в сутки, - пока не поддержаны Россией.