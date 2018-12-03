В Белом доме признали, что США и КНР еще не достигли соглашения по пошлинам на автомобили

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин пока не достигли договоренности по размеру китайских таможенных пошлин на американские автомашины. Тем не менее американская администрация ожидает, что китайское правительство обнулит эти пошлины. Об этом сообщил в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Брифинг был посвящен экономическим итогам встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшейся в субботу на полях саммита Группы двадцати в Аргентине.

Кадлоу попросили уточнить, идет ли речь о намерении Пекина снизить импортные пошлины на американские автомобили с нынешних 40% до 15%, как для остальных стран, поставляющих такую технику в Китай, или установить планку еще ниже. Кроме того, у ведущего брифинга поинтересовались, как скоро Китаем могут быть сделаны такие шаги.

"У нас еще нет конкретного соглашения на этот счет", - признал в ответ Кадлоу. "Однако скажу вам как участник [данных переговоров]: мы [американские должностные лица] рассчитываем, что эти пошлины будут обнулены", - подчеркнул высокопоставленный представитель Белого дома.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что власти Китая согласились сначала уменьшить, а потом и вообще отменить пошлины на ввоз в страну автомобилей американского производства. "Китай согласился сократить и снять пошлины на ввоз автомобилей в Китай из США. На данный момент размер пошлин составляет 40%", - отметил руководитель американской администрации.

На переговорах в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Си Цзиньпин условились предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения за 90 дней. При этом хозяин Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 млрд долларов с 10% до 25%.

Прекрасные личные отношения

По словам Кадлоу, встреча Трампа с Си Цзиньпином прошла очень конструктивно и продемонстрировала, что у двух лидеров сложились прекрасные личные отношения.

"Что касается переговоров по торговле с Китаем, то я считаю, что это просто величайшее событие", - сказал он. "Эти [переговоры] были такими масштабными и детальными, что ничего подобного ранее мы не видели. Более того, мы никогда раньше не видели такого активного участия председателя Си [Цзиньпина]", - сказал он.

"Я видел взаимное расположение между президентом Трампом и председателем Си [Цзиньпином]. Мы слышали, что они друзья и так далее, но я на самом деле увидел это", - подчеркнул Кадлоу. "Я думаю, что личные отношения имеют значение, посмотрим, чем это обернется. Я признаюсь вам, что отношусь к этому с осторожностью, но в то же время с оптимизмом", - добавил он.