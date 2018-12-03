Госдума рассмотрит проект базового закона о госрегулировании работы такси в России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении проект закона о государственном регулировании работы такси и деятельности служб заказа легкового такси в России.

Предполагается, что разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будет выдаваться на срок не менее 5 лет. Соответствующий документ должен находиться в салоне легкового такси и "предъявляться по требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа или сотрудника полиции", говорится в тексте законопроекта.

Документ не содержит требования об обязательной окраске автомобилей в желтый цвет, пояснил ТАСС автор инициативы депутат Вячеслав Лысаков. Для легковых машин предусмотрена только цветографическая схема на боковых поверхностях кузова ("шашечки"), опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше, а также наличие таксометра (если плата за пользование такси определяется в соответствии с этим прибором). Кроме того, автомобиль должен быть зарегистрирован на территории РФ.

Документ обязывает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении, обеспечивать техобслуживание, ремонт и предрейсовый контроль технического состояния такси, а также организовывать проведение обязательных медосмотров водителей. Общий водительский стаж шоферов должен быть не менее 3 лет.

Агрегаторы такси

В тексте содержится ряд новаций, касающихся деятельности агрегаторов такси. В частности, работа служб заказа легкового такси на территории соответствующего субъекта РФ будет возможна с момента подачи компанией, подразделением иностранной организации или ИП извещения о начале осуществления такой деятельности. При этом иностранные организации будут обязаны работать через обособленное подразделение, зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Предусматривается создание региональных реестров служб заказа легкового такси, которые должны размещаться на официальных сайтах уполномоченных органов. Агрегаторам будет необходимо "обеспечивать обработку информации о заказе легкового такси с использованием баз данных, находящихся на территории РФ".

При принятии заказа агрегатор должен будет зарегистрировать его в журнале, который может вестись на бумажном носителе или в электронном виде. Эти данные нужно будет хранить не менее 6 месяцев. Служба должна сообщить пассажиру номер принятого к исполнению заказа, а по прибытии такси к месту его подачи - место нахождения, госзнак, марку и цвет кузова такси и фактическое время его подачи, следует из текста.

Штрафы для нелегалов

Параллельно с работой над данным законопроектом в Госдуму отдельно будут внесены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, рассказал Лысаков. В частности, планируется "серьезно повысить ответственность бомбил", уточнил он. "Они будут наказываться штрафом в 30 тыс. рублей за повторное нарушение (перевозку без разрешения - прим. ТАСС) и лишением прав на полгода", - предупредил депутат, назвав это серьезной мерой, которая "будет мотивировать водителей работать по закону".

Что касается агрегаторов, многие из них "сейчас говорят, что работают с легальными перевозчиками, но, не приводя их названия, следует отметить, что здесь есть большая доля лукавства", констатировал Лысаков. Так, среди таксистов, работающих через мобильные приложения, немало нелегалов, указал он. За передачу заказов лицам, не имеющим разрешения и не стоящим на налоговом учете, будет предусмотрено суровое наказание: штраф до 500 тыс. рублей и приостановка деятельности компании [на срок] до 90 дней за повторное нарушение, заключил парламентарий.