FT: Франция и Германия смягчат проект Еврокомиссии о налоге на цифровые услуги

ТАСС, 4 декабря. Франция и Германия откажутся от проекта налога на цифровые услуги, под который, по плану Еврокомиссии, первыми подпадают действующие на территории Евросоюза американские компании в сфере цифровых технологий с годовым оборотом свыше €750 млн. Об этом сообщила в понедельник лондонская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. Новый законопроект затронет только доходы, полученные от рекламы в интернете.

"С целью спасти планы ЕС по изменению налоговых правил для компаний в сфере цифровых технологий, Париж и Берлин во вторник представят новый проект, по которому 3-процентный налог будет взиматься с доходов от рекламы в виртуальном пространстве", - приводит издание текст попавшего в его распоряжение документа. Согласно информации Financial Times, компании Facebook и Google будут включены в новую версию законопроекта, однако некоторые другие ретейлеры, включая Amazon, не подпадут под его действие.

По данным издания, в рамках компромиссного решения деятельность на онлайн-платформах, а также реализация данных не будут облагаться налогом. Как указывает Financial Times, новым законопроектом власти хотят защитить немецких автопроизводителей и преодолеть оппозицию со стороны экономик стран Северной Европы.

Ожидается, что франко-германское предложение может быть одобрено министрами ЕС в марте 2019 года.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявлял, что Франция настаивает на утверждении общеевропейского соглашения о введении налога на цифровые услуги в связи с тем, что оно позволит ЕС подтвердить свой суверенитет, а сопротивление со стороны США лишь подталкивает к такому решению. Оппоненты введения этого налога в предложенном Еврокомиссией варианте, в частности Дания, считают, что ЕС может столкнуться с экономическим ответом США, компании которых первыми подпадут под новый налог.

Еврокомиссия весной подготовила проект цифрового налога. Этот налог должен взиматься на уровне 3% с доходов на территории стран ЕС компаний, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий, годовой оборот которых превышает €750 млн. Первыми под этот налог подпадут американские гиганты индустрии, такие как Microsoft, Apple, Google и Facebook, однако для его введение в действие он должен быть одобрен Советом ЕС и Европарламентом.