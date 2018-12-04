"Ведомости": в России могут измениться требования к составу пива

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), членом которого является Россия, разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции. Документ, в частности, устанавливает требования к составу пива, которые отличаются от действующих в России, пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на проект документа.

"Российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент - 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%", - отмечается в публикации. В случае принятия регламента новые требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС. Документ предусматривает двухлетний переходный период.

Со стороны России за разработку регламента отвечает Минфин. В министерстве заявили "Ведомостям", что представили замечание по положениям, касающимся состава пива. "Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это", - пояснил изданию человек, знакомый с позицией Минфина.

Новый технический регламент меняет подход не только к пиву. Он вводит в оборот новые виды алкоголя, которых в российском законодательстве не существует: аперитив, оригинальные алкогольные напитки, водка с защищенным наименованием места происхождения и прочие. Сидр, пуаре и медовуха отнесены техническим регламентом к категории слабоалкогольных напитков брожения - но такого понятия в российском законодательстве также нет, указывает издание.

Регламентом предусмотрены также ароматизированные и фруктовые сидры, которые можно выпускать из любого фруктового сырья, с использованием вкусоароматических добавок, хотя действующая рецептура сидра предполагает содержание не менее 85% сырья из яблок.

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) уже одобрила проект регламента, а 5 декабря его рассмотрит совет ЕЭК.