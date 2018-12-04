Курс доллара снизился до 66,45 рубля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на восемь копеек и составил 66,45 рубля.

Курс евро вырос на 23 копейки и достиг отметки 75,66 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,29%, до уровня в 2434,22 пункта.

Индекс РТС понизился на 0,09% и составил 1153,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.