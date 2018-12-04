ЦБ предупредил Сбербанк о возможном дополнительном контроле за крупными сделками

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ЦБ РФ проинформировал Сбербанк о возможном дополнительном контроле за крупными сделками на финансовых рынках, заявила журналистам зампред правления Сбербанка Белла Златкис.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ обсуждал с крупнейшими игроками, работающими на валютном рынке, создание "канала коммуникации" для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, которые могут существенно повлиять на курс рубля.

"Новация в том, что появился определенный вид сделок, которые ЦБ хочет отслеживать. Они пока названы "крупными сделками". Мы получили информацию ЦБ и понимаем, что ничего из того, что может навредить клиентам, там, надеемся, не будет. То есть даже если крупная сделка, которая в силу величины интересует регулятора, будет отслеживаться, то это не означает, что будут препятствия для ее проведения, - отметила Златкис. - Пока мы думаем, что речь идет о любом рынке, но мы не уверены в этом".