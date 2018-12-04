Кабмин упразднил комиссию по общегосударственным инвестпроектам

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ упразднило комиссию по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное, региональное и межрегиональное значение. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В аппарате правительства РФ это решение объяснили упразднением Инвестиционного фонда, средства которого и распределяла комиссия.

Комиссия была создана в 2005 году. В круг ее задач входил отбор инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение, по которым предоставлялась государственная поддержка за счет средств Инвестиционного фонда. Комиссия также распределяла ответственность за инвестпроекты между федеральными органами власти. Инвестфонд предполагал три формы поддержки проектов: прямое финансирование, предоставление госгарантий по кредитам и взнос в уставный капитал.