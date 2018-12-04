В Роструде заявили, что суммарная задолженность по зарплате превысила 3,2 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суммарная задолженность по зарплате в России превысила 3,2 млрд рублей перед 46,7 тыс. работников, сообщила во вторник пресс-служба Роструда.

"Суммарная задолженность по заработной плате в стране по состоянию на начало ноября составила 3, 209 млрд рублей перед 46,7 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Из них 47% - работники обрабатывающих производств, 20% - сферы строительства, пояснили в ведомстве.

В этом году благодаря взаимодействию Роструда с представителями органов исполнительной власти регионов, следственным комитетом, прокуратурой, общественными организациями на многих предприятиях удалось погасить многомиллионные долги по зарплате.

"Самая сложная ситуация складывается с организациями должниками, находящимися в стадии банкротства. Зачастую невозможно определить сроки погашения задолженности по заработной плате. Глубина задолженности в таких организациях составляет более полугода и продолжает расти, так как владельцем своевременно не принимались необходимые решения", - цитирует пресс-служба слова руководителя Роструда Всеволода Вуколова.