{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вкладчикам Русского ипотечного банка выплатят около 7,3 млрд рублей

По данным АСВ, обратиться за страховым возмещением могут 12,6 тыс. вкладчиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского Русского ипотечного банка составят около 7,3 млрд рублей. Обратиться за страховым возмещением могут 12,6 тыс. вкладчиков, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

На эту тему
Что делать, если у банка отозвали лицензию

В том числе около 150 вкладчиков имеют счета для предпринимательской деятельности, общая сумма возмещения для них составит около 15,6 млн рублей.

Страховое возмещение выплатит Сбербанк в период с 5 декабря 2018 года по 5 декабря 2019 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии, напомнили в АСВ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Русского ипотечного банка 23 ноября 2018 года. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ.

Теги
Россия
Reuters: страны ОПЕК+ обсуждают сокращение добычи на 1,3 млн баррелей в сутки
Источники агентства добавили, что ключом к достижению договоренности может стать позиция России
Читать полностью