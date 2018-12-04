Вкладчикам Русского ипотечного банка выплатят около 7,3 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского Русского ипотечного банка составят около 7,3 млрд рублей. Обратиться за страховым возмещением могут 12,6 тыс. вкладчиков, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Что делать, если у банка отозвали лицензию

В том числе около 150 вкладчиков имеют счета для предпринимательской деятельности, общая сумма возмещения для них составит около 15,6 млн рублей.

Страховое возмещение выплатит Сбербанк в период с 5 декабря 2018 года по 5 декабря 2019 года.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии, напомнили в АСВ.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Русского ипотечного банка 23 ноября 2018 года. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ.