Все многодетные семьи Нижегородской области бесплатно получат земельные участки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Все многодетные семьи Нижегородской области получат бесплатные земельные участки для индивидуального жилищного строительства до 2021 года. Об этом сообщил во вторник журналистам министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов.

"Губернатор Глеб Никитин поручил нам до 2021 года обеспечить участками для ИЖС все многодетные семьи, поставленные на учёт до 1 января 2019 года, имеющихся земель достаточно для того, чтобы обеспечить всех многодетных, состоящих на учете", - сказал он. По словам министра, в 2019 году планируется выдать 1,7 тыс. земельных участков, это решит вопрос получения положенной по закону земли для 40% стоящих в очереди семей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального правительства, глава региона внес во вторник в местное заксобрание законопроект об изменениях в способах предоставления участков в собственность многодетным семьям для жилищного строительства. "Действующей редакцией было предусмотрено, что предоставить участки в собственность возможно только в период действия договора аренды на участок и в период постройки жилого дома", - пояснил инициативу Никитин в беседе с журналистами. Однако, отметил губернатор, в процессе реализации данной нормы оказалось, что далеко не все смогли в таких условиях построить дома, а те, кто не смогли, лишались участков и оставались должниками.

"По моему поручению министерством имущественных и земельных отношений был разработан законопроект по предоставлению участков многодетным семьям сразу в собственность без необходимости заключения договора аренды", - продолжил Никитин. При этом новый порядок позволит участку стать предметом залога в банке, а многодетные семьи смогут взять кредит на постройку дома.