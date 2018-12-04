Всемирный банк назвал факторы, которые помогут России выдержать внешние шоки

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Относительно высокий уровень международных резервов, небольшой объем внешнего долга (около 29% ВВП) и недавно установленные принципы макроэкономического регулирования помогут России ограничить влияние внешней волатильности и выдержать внешние потрясения, говорится в докладе Всемирного банка об экономике РФ.

На конец сентября 2018 года международные резервы РФ составили $460,6 млрд по сравнению с $432,7 млрд в конце 2017 года. В январе-сентябре этого года резервы РФ увеличились на $31,1 млрд по сравнению с ростом на $14,4 млрд за аналогичный период прошлого года. В сентябре, когда ЦБ РФ приостановил валютные интервенции в рамках бюджетного правила, чтобы стабилизировать финансовые рынки, рост международных резервов прекратился, отмечается в докладе.

Реализация реформ

В докладе отмечается, что реализация планируемых правительством РФ реформ позволит ускорить рост ВВП до 3% к 2028 году.

"Однако, как показывает моделирование рассматриваемых в настоящее время правительством России реформ, таких как пенсионная реформа, увеличение притока мигрантов, рост инвестиций и постепенное ускорение роста СФП (совокупная факторная производительность - прим. ТАСС), они могут увеличить потенциальный рост российской экономики до 3% в 2028 году. Вклад в увеличение потенциального роста таких факторов, как пенсионная реформа, увеличение притока мигрантов, рост инвестиций и повышение производительности, составит соответственно 0,4 п. п., 0,2 п. п., 0,6 п. п. и 0,3 п. п.", - говорится в докладе.

Кроме того, улучшение демографической ситуации к 2028 году так же будет способствовать ускорению роста, отмечают эксперты ВБ.

При этом в рамках базового сценария Всемирного банка потенциальные темпы экономического роста России сохранятся на уровне 1,3-1,5% при прогнозном росте мировой экономики на 3% в год. Для того, чтобы России удалось ускорить рост ВВП, необходимо реализовать намеченные реформы. Причем для достижения максимального эффекта реформы должны быть проведены одновременно, а не постепенно, для появления синергетического эффекта, отмечается в обзоре.

ВБ указывает, что практическая отдача от реализации реформ может потребовать больше времени, а также при проведении таких реформ всегда будут проигравшие, и эти силы способны "повернуть реформы вспять".

"Отмечаемый в настоящее время циклический подъем экономики - благоприятное время для проведения в России реформ, которые могут обеспечить долгосрочные выгоды. Для ослабления влияния краткосрочных рисков и долгосрочных неблагоприятных факторов со временем потребуется принятие надлежащих мер государственной политики. Таким образом, пакет мер, обеспечивающих существенные выгоды на раннем этапе, имеет больше шансов на успех в долгосрочной перспективе", - подытожили авторы доклада.

Пенсионный возраст

В документе также указывается, что постепенное повышение пенсионного возраста в России, начиная с 2019 года, разгонит темпы экономического роста на дополнительные 0,3-0,4 процентного пункта в период 2020-2028 годы.

Всемирный банк ожидает, что пенсионные изменения будут способствовать увеличению темпов потенциального роста в течение установленного срока. "Как ожидается, потенциальный рост увеличится на 0,3-0,4 процентного пункта в течение 2020-2028 годов", - говорится в докладе.

По данным ВБ, в 2020-2028 годах по мере повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин численность потенциальной рабочей силы будет увеличиваться примерно на 0,9 процентного пункта в год по сравнению с базовым сценарием. Пенсионные изменения увеличат ожидаемый объем производства в РФ на 3-4% в 2020-2028 годах, после чего дополнительные увеличения будут незначительными.

ВБ подчеркивает, что фактическое воздействие изменений может быть менее значительным, чем расчетные значения.