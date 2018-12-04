Собянин подписал бюджет Москвы на 2019-2021 годы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете города на 2019 год и 2020-2021 годы. Документ, утвержденный Мосгордумой, размещен на официальном портале мэра и правительства столицы.

В бюджет на 2019 год заложен рост доходов города на 10,6% по сравнению с 2018 годом - до 2,3 трлн рублей. В 2020 году доходы достигнут 2,4 трлн рублей, а 2021 году увеличатся до 2,6 трлн рублей.

Расходы бюджета в 2019 году запланированы на уровне 2,6 трлн рублей, в 2020 году - 2,7 трлн рублей, в 2021 году - 2,8 трлн рублей.

Дефицит в 2019 году планируется на уровне 276 млрд рублей, в 2020 году - 239,7 млрд рублей, в 2021 году - 179,9 млрд рублей.