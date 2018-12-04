Ушаков: Путин и Мадуро могут обсудить новые меры поддержки экономике Венесуэлы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вопрос о предоставлении Россией Венесуэле дополнительной помощи может быть затронут на предстоящих 5 декабря переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Практическая помощь венесуэльской стороне оказывается на регулярной основе. Наверняка будет затронут вопрос (о помощи) и на этот раз", - сказал Ушаков.

По его словам, среди обсуждаемых тем также будет сотрудничество в сфере энергетики. Он напомнил, что Роснефть осуществляет в Венесуэле пять нефтяных проектов с общим объемом добычи 9 млн тонн в год. Газпромбанк реализует программы по повышению объемов нефтедобычи на шести блоках месторождений углеводородов, расположенных в районе озера Маракайбо на северо-востоке страны. Кроме того, "Интер РАО" завершило в ноябре контракт на поставку 13 газотурбинных установок для электростанций Венесуэлы.

Ушаков отметил, что с российской стороны в переговорах примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министры энергетики Александр Новак, промышленности и торговли Денис Мантуров, экономического развития Максим Орешкин, глава Роснефти Игорь Сечин.

Сельское хозяйство и промышленность

В ходе переговоров также могут быть обсуждены взаимодействие в сфере сельского хозяйства и промышленная кооперация. "В ходе предстоящей встречи имеется в виду рассмотреть актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере", - сказал Ушаков.

Он отметил, что сейчас реализуются совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, информационных технологиях, ядерной медицине, а также в военно-технической сфере. Объем накопленных российских капиталовложений в Венесуэле превысил $4,1 млрд.

"Важное направление совестной работы - сельское хозяйство. Стабильно осуществляются поставки российской пшеницы в Венесуэлу - в нынешнем году по линии "Продинторга" и "Объединенной зерновой компании" отгружено порядка 250 тыс. тонн", - сказал Ушаков.

Он также отметил, что в сфере промышленной кооперации развивается взаимодействие между "КамАЗом" и компаниями Венесуэлы. В частности "КамАЗ" поставил в эту страну свыше 340 грузовых автомобилей, организовал на четырех заводах сборку автобусов, а также осуществляет строительство пяти сервисных центров.

Рынок нефти и газа

Путин и Мадуро также обсудят укрепление взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа. "В контексте предстоящего в 2019 году председательства Каракаса в ОПЕК и ФСЭГ (форум стран - экспортеров газа) предполагается обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа", - сказал Ушаков.

Он отметил, что эффективная совместная работа в формате ОПЕК+ "внесла весомый вклад в стабилизацию мирового рынка углеводородов".