В Латвии оценили влияние эмбарго РФ на рыбную отрасль

РИГА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Введенный Россией запрет на ввоз рыбной продукции из Латвии негативно сказался на рыбоперерабатывающих предприятиях этой балтийской республики. Такое мнение во вторник корреспонденту ТАСС высказал председатель правления одного из крупнейших местных предприятий "Бривайс вилнис", которое занимается производством шпрот, Арнольдс Бабрис.

Он напомнил, что изначально взаимные санкции между ЕС и РФ к шпротам не имели никакого отношения. "Был запрет на рыбу, но рыбные консервы не попадали под санкции. Когда еще не было санкций, 50% всей латвийской рыбной отрасли поставляли свою продукцию и консервы в Россию", - сказал он.

После того, как запрет коснулся рыбных консервов, латвийским рыбоперерабатывающим предприятиям был нанесен большой удар. "Очень многие предприятия, которые 80-90% своей продукции поставляли в Россию, у них был целый склад продукции, от которой надо было срочно избавляться", - указал он. "То, что произошло, бумерангом ударило по всем латвийским производителям, даже тем, кто не работал с российским рынком. Удар был по всей отрасли", - отметил Бабрис.

В результате, по его словам, эти предприятия начали по демпинговым ценам продавать свою продукцию. "Наши коллеги по отрасли, чтобы избавиться от складов с продукцией, свалили цены везде - цена на шпроты упала. Началась грызня, чтобы отнять друг у друга клиентов, и это привело к тому, что долгое время цена на шпроты была очень-очень низкая. В результате с рынка один за другим начали уходить участники, и есть ряд предприятий, которые уже обанкротились и закрылись", - рассказал он.

Другие рынки сбыта

Бабрис также подчеркнул, что для латвийских производителей закрылись и другие рынки сбыта на постсоветском пространстве. "В связи с тем, что Россия находится в едином таможенном союзе с Белоруссией, Казахстаном и другими странами, автоматически запрет Россельхознадзора повлиял и на эти рынки сбыта латвийской продукции", - отметил он. Еще один фактор, который нанес удар по отрасли, - обвал российского рубля и снижение покупательской способности не только в РФ, но и во всех странах постсоветского пространства.

"За это время отрасль очень сильно продвинулась вперед, мы расширяем другие рынки сбыта и заходим на нетрадиционные рынки, но этот процесс очень медленный. Но из-за того, что наши производственные мощности превышают спрос, идет очень агрессивная конкурентная борьба ценой между производителями и очень многие предлагают свою продукцию, чтобы заполучить клиента, ниже себестоимости. С этим и связаны убытки, которые несет "Бривайс вилнис", - сказал он.

Кроме того, предприятие за последние несколько лет было вынуждено уволить часть сотрудников. "У нас на предприятии работало около 400 человек, и мы были вынуждены уволить где- то 100 человек. Но здесь также есть фактор сезонности, бывает, когда мы нанимаем побольше людей, а бывает, когда производство вообще стоит", - подчеркнул он.

Бабрис также признался, что не возлагает больших надежд на рынок РФ, если введенный запрет на поставки рыбной продукции из Латвии будет отменен. "Я для себя уже закрыл российский рынок и даже туда не рвусь, и даже если его откроют, то это будут смешные объемы поставок. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Те 30% нашей продукции, которые мы туда поставляли, мы поставляли нашим клиентам, которые очень об этом просили", - сказал он.

Запрет на рыбу

Запрет на поставку в Россию рыбных консервов с 31 эстонского и 44 латвийских заводов (в основном производители шпрот) вступил в силу 4 июня 2015 года. Россельхознадзор ввел этот запрет в связи с системными нарушениями, в том числе недостаточным контролем безопасности продукции и содержания бензапирена (ароматическое соединение, вещество первого класса опасности, канцероген). С тех пор Продовольственно-ветеринарная служба Латвии неоднократно пыталась добиться восстановления поставок консервов в РФ.

Россельхознадзор отменил с 15 декабря 2017 года временные ограничения на ввоз продукции с двух рыбоперерабатывающих предприятий Латвии и Эстонии. В частности, ограничения сняты с латвийской SIA Karavela, занимающейся производством рыбопродукции и рыбных консервов.