США могут продлить трехмесячный срок торговых переговоров с КНР

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство США не исключает продления срока, отведенного на урегулирование торговых споров и достижение новых всеобъемлющих соглашений в этой сфере с Китаем. Такой сигнал дал во вторник президент США Дональд Трамп.

"Переговоры с Китаем уже начались", - написал американский лидер в своем Twitter. При этом он заявил, что США начали обратный отсчет 90 дней, отведенных на достижение новой двусторонней торговой договоренности с КНР. Это противоречит сведениям, которые лишь в понедельник излагал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. Последний говорил, что отсчет этих 3 месяцев начнется с 1 января.

Однако глава администрации США дал понять, что и этот крайний срок может быть продлен.

"Если не будет продления, то они [переговоры США и Китая] завершатся через 90 дней, считая с даты нашего чудесного и чрезвычайно теплого ужина с президентом Си [Цзиньпином, председателем КНР] в Аргентине [на полях саммита Группы двадцати в минувшую субботу]", - отметил Трамп.

По его словам, вести переговоры с китайским руководством будут "[министр финансов] Стив Мнучин, [глава Национального экономического совета] Ларри Кадлоу, [министр торговли] Уилбур Росс и [руководитель Национального совета по торговле при Белом доме] Питер Наварро".

В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов с 10% до 25%.