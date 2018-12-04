В центре "Сколково" откроется лаборатория по разработке инфраструктуры для аэротакси

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Лаборатория городских полетов, цель которой исследования всех аспектов работы аэротакси в черте города и подготовка инфраструктуры для нового вида транспорта, откроется в Инновационном центре "Сколково". Об этом во вторник сообщает пресс-служба "Сколково".

"В Инновационном центре "Сколково" 7 декабря состоится презентация лаборатории городских полетов. Цель проекта - полностью исследовать вопросы функционирования аэротакси в черте города и подготовить всю необходимую инфраструктуру для движения электролетов вертикального взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Ожидается, что новый вид транспорта в будущем снизит количество пробок в мегаполисах, существенно сократит время городских поездок и уменьшит уровень загрязненности окружающей среды.

На мероприятии участники отрасли расскажут о технологиях, которые необходимы для функционирования в городской среде всех типов аппаратов вертикального взлета на электрической тяге. А также об основных принципах работы будущей системы аэротакси, основанной на целом ряде необходимых технологических решений: летательные аппараты, операционные протоколы, системы управления воздушным движением, тренажеры для пилотов, зарядные станции и многое другое.

Также состоится тестовый полет прототипа электролета, созданного компанией-резидентом "Сколково" "Бартини Дизайн". Электролет сочетает в себе функции квадрокоптера - вертикальный взлет, и конвертоплана - разгоняется в горизонтальной плоскости.

Организаторами мероприятия выступают Фонд "Сколково" и Международный альянс воздушной мобильности McFly.aero.