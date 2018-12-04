Суд снял арест с принадлежащих НПФ "Будущее" 3,3% акций "Росгосстраха"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление НПФ "Будущее" о снятии ареста с принадлежащих фонду 3,3% акций "Росгосстраха" стоимостью 7,063 млрд рублей и замене этого обеспечения на арест ОФЗ общей стоимостью 8,395 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

О замене обеспечительных мер НПФ "Будущее" просил при рассмотрении дела по иску Промсвязьбанка к трем пенсионным фондам, продавшим его акции перед санацией. Сумма требований Промсвязьбанка к НПФ "Будущее" по этому иску составляет 8,3 млрд рублей из общей суммы 16,5 млрд рублей исковых требований.

Снятие ареста с акций "Росгосстраха" позволит НПФ "Будущее" принять оферту банка "Открытие" (основной акционер "Росгосстраха") по выкупу этого пакета, заявил юрист НПФ "Будущее".

"В отношении арестованных акций 3 октября 2017 года было сделано ПАО "Банк ФК Открытие", третьим лицом, обязательное предложение о выкупе этих акций. Вследствие того, что эти акции арестованы, не может быть реализовано это предложение, мы не можем получить денежные средства по банковской гарантии", - сказал в суде представляющий НПФ "Будущее" адвокат.

Промсвязьбанк не возражал против замены обеспечения, так как стоимость предложенных фондом ОФЗ выше, чем стоимость акций "Росгосстраха", сказал на заседании представитель истца. "Для нас в принципе не имеет принципиального значения, какие именно ценные бумаги арестованы, или иное имущество фондов. Нам важно, чтобы в будущем решение, которое может вынести суд об удовлетворении наших требований было исполнено, и только для этого мы пришли в суд за обеспечительными мерами", - сказал представитель Промсвязьбанка.

Следующее заседание по иску назначено на 29 января.

Как сообщалось ранее, УК НПФ "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" 14 декабря 2017 года, за день до введения временной администрации в Промсвязьбанк, продали 20% акций банка на Московской бирже. Временная администрация Промсвязьбанка оспорила эти иски в суде, заявив, что в результате операций компания Promsvyaz Capital B.V. (принадлежит Алексею и Дмитрию Ананьевым, которые до санации контролировали банк) на деньги банка выкупила акции у фондов за 16,5 млрд рублей.

Промсвязьбанк требует взыскать 16,5 млрд рублей с НПФ, их управляющих компаний и Promsvyaz Capital B.V.