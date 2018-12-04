ОПЕК+ продолжит обсуждать сокращение добычи 5 декабря

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. ОПЕК+ по-прежнему не достиг консенсуса по поводу объемов сокращения и продолжит обсуждение в среду, сказал журналистам министр энергетики Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Еще нет, мы продолжим переговоры завтра днем", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли консенсус среди участников Венского соглашения по поводу сокращения добычи. По его словам, на участие России в общем сокращении надо "надеяться".

В среду состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. В его состав входят шесть стран, руководят работой Россия и Саудовская Аравия.

Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Мануэль Кеведо также сообщил журналистам в Вене, что ОПЕК+ завтра продолжит обсуждение об уровне сокращения добычи нефти в 2019 году.

Решения еще нет

Министр энергетики РФ Александр Новак днем 4 декабря также, отвечая на вопрос, до какого уровня Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ в 2019 году, сообщил, что министры ОПЕК+ на заседании в среду, 5 декабря, продолжат переговоры об уровне сокращения добычи нефти.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций сообщал, что технический комитет ОПЕК+, заседание которого прошло в понедельник в Вене, не вынес рекомендации министерскому комитету, насколько надо сократить добычу нефти. Россия наряду с Саудовской Аравией играет ключевую роль в соглашении ОПЕК+.

Агентство Bloomberg сообщало ранее со ссылкой на свои источники, что Россия готова сократить добычу в рамках ОПЕК+ в 2019 году в пределах 150 тыс. баррелей в сутки. Собеседник агентства также отмечал, что Россия и Саудовская Аравия еще не пришли к консенсусу по поводу объемов сокращения.

Обе страны играют ключевую роль в соглашении ОПЕК+ и в первом раунде сокращения в 2017 году взяли на себя самые большие квоты по снижению добычи. В середине лета им пришлось кардинально развернуть курс, чтобы нарастить добычу, дабы не допустить дефицита на рынке из-за падения добычи нефти в Иране и Венесуэле. После того, как добыча в этих странах росла на протяжении полугода, замаячил новый профицит предложения. Теперь ОПЕК+ обсуждает необходимость нового сокращения. Но те объемы, которые предлагает Саудовская Аравия, - не менее 1 млн баррелей в сутки - пока не поддержаны Россией.