ОПЕК+ в Вене обсудит сокращение добычи во избежание падения цен

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Судьба нефтяного рынка на ближайшие месяцы должна решиться на этой неделе - на заседаниях в Вене, которые пройдут 5-7 декабря, министры стран ОПЕК и ОПЕК+ обсудят объемы добычи в 2019 году.

Переговоры обещают быть нелегкими: Россия и Саудовская Аравия с ноября не могут договориться, надо ли сокращать нефтедобычу. Однако, по мнению аналитиков, экспортерам придется пойти на какое-то ограничение, чтобы избежать падения цен по сценарию 2014 года.

Сохраняя интригу

Сделка ОПЕК+ истекает в этом году, поэтому в повестке - не только продление сотрудничества, но и определение объемов добычи на ближайшие месяцы. Решающими будут первые два дня переговоров.

В среду, 5 декабря, прояснить ситуацию должен министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC), который, консультируясь в узком составе, выносит рекомендации по общему уровню добычи для всех 25 стран соглашения. В состав комитета входят министры шести стран - России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана.

6 декабря за стол переговоров сядут министры стран ОПЕК, которые рассмотрят рекомендацию мониторингового комитета и могут утвердить ее в качестве решения. Наконец, 7 декабря к этому решению могут присоединиться страны, не входящие в картель, но участвующие в соглашении.

За два года существования формата вердикты министерских встреч еще ни разу не отклонялись от рекомендаций мониторингового комитета, работой которого руководят министры энергетики России и Саудовской Аравии. Однако утверждать, что исход встреч ОПЕК+ всегда предсказуем, нельзя. Зачастую успех определяет согласованность позиций Москвы и Эр-Рияда, которые могут встретить сопротивление внутри альянса. В частности, неоднократно с критикой в адрес тандема выступал Иран, третий по величине производитель нефти в ОПЕК.

Вот и сейчас в Тегеране считают, что сокращения добычи не миновать, но делать это должны те, кто в последние полгода ее наращивал, то есть Россия и Саудовская Аравия. Сам Иран, находящийся под санкциями США, принимать участие в сокращении добычи не собирается, заявил агентству Reuters официальный представитель республики в ОПЕК Хоссейн Каземпур.

Другой оппонент Саудовской Аравии в ОПЕК - Катар - открыто против решений в организации не выступал, но в преддверии встречи удивил всех неожиданным заявлением о выходе с января 2019 года из состава альянса, участником которого являлся 57 лет.

Первый на выход

Заявление Дохи о выходе из ОПЕК стало неприятной новостью для ее соседей из Персидского залива. Негодование по этому поводу уже высказали в ОАЭ. Однако на исход встречи ОПЕК+ демарш Катара, производящего не более 2% от общего объема добычи ОПЕК, вряд ли окажет серьезное влияние, уверены аналитики.

"Маловероятно, что Катар сможет предпринять что-то такое по нефти, чтобы вызвать сильные колебания на рынке", - говорит аналитик "Финама" Алексей Калачев. Действительно, цены на нефть почти не отреагировали на новость о выходе эмирата из ОПЕК.

Официальное объяснение Катара, крупнейшего мирового экспортера сжиженного природного газа (СПГ), что выход связан с необходимостью сосредоточиться на развитии газового направления, эксперты считают логичным. "Катар сейчас доминирует на рынке СПГ, но его лидерству угрожают США и Россия. С одной стороны, сланцевый газ, с другой - "Новатэк", который уже начал их теснить на европейском и азиатском рынках. Поэтому пора уже озаботиться своей долей рынка и специализироваться на газе", - поддерживает мнение других экспертов Калачев.

Поступок Дохи, которая еще в прошлом году оказалась в опале у соседей по заливу, больно ударит по имиджу ОПЕК+, лидеры которой изо всех сил пытаются доказать, что контролируют ситуацию внутри альянса, считает вице- президент консалтинговой Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттль.

Новости из Катара и правда могут осложнить принятие решения, соглашается директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко, однако высокая вероятность того, что ОПЕК+ согласится на небольшое сокращение, сохраняется.

В поисках компромисса

В преддверии встречи все внимание рынка приковано к заявлениям Москвы и Эр-Рияда, которые с начала ноября ведут переговоры о целесообразности сокращения добычи. Идею убрать лишние баррели изначально предложил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех, однако Россия до сих пор не озвучила готовность пожертвовать добычей.

Встреча президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом на саммите G20 в Аргентине, на которой российский лидер подтвердил готовность продлить сотрудничество с королевством, поддержала нефтяной рынок. Цена нефти марки Brent на этих новостях выросла на 5%. "Мы получили первую словесную интервенцию, которая повлияла на рынок. Но еще совсем не очевидно, будет ли сокращение, как будут распределяться квоты между странами", - рассуждает Калачев.

Он также обратил внимание, что союзники впервые подходят к встрече без согласованной позиции, тогда как обычно предварительные параметры будущих договоренностей министры озвучивали заранее. "В целом, сокращать - не в наших интересах, - считает аналитик Раффайзенбанка Андрей Полищук. - В краткосрочном периоде можно еще сократить, установить потолок добычи - тоже да". Российским компаниям технологически сложнее регулировать добычу, чем ближневосточным коллегам, поясняет Полищук.

По данным Bloomberg, российские нефтяники согласны сократить добычу не более чем на 150 тыс. баррелей в сутки, тогда как Саудовская Аравия предлагала убрать с рынка минимум 1 млн баррелей. Министр энергетики РФ Александр Новак отметил, что обсуждение параметров продолжится в Вене 5 декабря.

Эксперты единодушны: нефтяным экспортерам придется договориться о каких-то ограничениях, так как прогнозы на 2019 год внушают тревогу. И Москва, и Эр-Рияд за последние полгода нарастили добычу почти на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить дефицит на рынке из-за американских санкций в отношении Ирана. Однако после того, как США разрешили крупнейшим покупателям продолжить импорт иранской нефти, а сами Штаты наращивают добычу рекордными темпами, ситуация может резко измениться, и вместо дефицита рынок будет ждать переизбыток, сравнимый с тем, что обвалил нефтяные котировки в 2014 году.