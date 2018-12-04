Источник: в ОПЕК+ готовы рассмотреть даже "символическое" сокращение добычи со стороны РФ

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Если Россия сократит добычу даже символически, тем самым поддержав саму идею, - это вполне может удовлетворить ее союзников по альянсу ОПЕК+, сказал ТАСС источник в одной из ближневосточных делегаций.

"Ничего страшного, если Россия хочет сократить [добычу] только символически. Это лишь определения. Никто не требует от России, чтобы она причинила себе вред. Цифра 1,3 млн баррелей - это всего лишь цифра", - сказал он на условиях анонимности.

Завершить встречу на хорошей ноте

"Все, что нам нужно, - это завершить встречу на хорошей ноте, - заключил собеседник. - При этом Россия может приводить свою добычу к нужному уровню постепенно, как это было в прошлый раз, возражений это не вызовет".

По его словам, ближневосточные страны реально могут начать сокращение не раньше марта, так как сейчас многие из них уже собрали заявки на поставки на январь и февраль. При этом само соглашение может начать действовать 1 января 2019 года.

"Мы хотим найти решение, которое бы выглядело как сокращение. Мы хотим, чтобы оно удовлетворило всех: и тех, кто не хочет сокращать, и тех, кто готов это делать. И, если мы найдем такой механизм, это будет хорошо для всех", - сказал собеседник.

В среду днем в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести рекомендацию альянсу по уровням добычи на ближайшие месяцы.

По данным источников ТАСС, Минэнерго согласовало с российскими компаниями диапазон сокращения, но "он символический". Между тем, Саудовская Аравия предлагает сократить добычу не менее чем на 1 млн баррелей в сутки. Обе страны наращивали добычу активными темпами с лета и увеличили ее в общей сложности на 1,5 млн баррелей в сутки. Однако после того, как США сохранили Ирану возможность продавать нефть своим крупнейшим покупателям в условиях санкций, на рынке вместо дефицита замаячил переизбыток предложения.